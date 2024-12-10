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16:33, 10 декабря 2024Экономика

В Москве прошли небывалые снегопады

Синоптик Позднякова: такие снегопады в Москве бывают раз в четыре года
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Небывалые снегопады обрушились на Москву. Как часто в столице случаются такие осадки, в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Во второй пятидневке декабря в мегаполисе прошли обильные осадки. За три дня, судя по показателям на базовой метеостанции ВДНХ, выпало 24 миллиметра снега. Такой объем составляет почти половину (46 процентов) месячной нормы, что довольно редко происходит в столице. «Такое в Москве случается в среднем один раз в четыре года», — заявила синоптик, отметив, что в последний раз такой снегопад москвичи видели лишь в 2017 году.

Тот год превысил температурную норму на 4 градуса, напомнила Позднякова. Тогда снежный покров достиг в высоту 13 сантиметров, а объем выпавших осадков превысил норматив в полтора раза. Больший рекорд поставил 2008 год — тогда за первые 10 дней декабря выпало 41,2 миллиметра осадков, но это был не снег, а дождь.

На утро вторника, 10 декабря, высота снежного покрова на базовой столичной станции равняется 19 сантиметрам. Данный показатель ниже абсолютного максимума лишь на 10 сантиметров — рекордными сугробы были в 2023 году, добавила Позднякова.

Ранее москвичей предупредили о скорых 10-градусных морозах. Заметно похолодает в субботу, 14 декабря. Снегопады в мегаполисе продолжатся, они будут сильными, но довольно быстрыми.

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