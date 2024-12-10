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15:44, 10 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали долю верящих в «план победы» Зеленского

Только 12 процентов украинцев верят в «план победы» Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Только 12 процентов украинцев верят в успех «плана победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса InfoSapiens, проведенного по заказу центра «Новая Европа».

Согласно исследованию, только 12,3 процента опрошенных украинцев посчитали, что «план победы» приведет к победе Киева. При этом 18,6 процента респондентов сочли инициативу нереалистичной и неспособной привести к ожидаемым результатам.

30,9 процента опрошенных украинцев отметили, что реализация плана Зеленского напрямую зависит от военной помощи со стороны Запада. При этом 35,2 процента респондентов не смогли назвать суть «плана победы» или посчитали ее непонятной.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило о планах Киева объявить о готовности к миру из-за истощения от конфликта с Россией. WSJ сообщило о встрече неназванного советника Зеленского с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.

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