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09:37, 10 декабря 2024Из жизни

Настоятель храма избил монаха дубинкой из-за аудиосистемы

В Таиланде настоятель храма сломал монаху руку из-за аудиосистемы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexander / Unsplash

В Таиланде монах обратился в полицию и пожаловался на настоятеля храма, который сломал ему руку. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел на юге страны, в городе Накхонситхаммарат. 41-летний монах по имени Маха рассказал, что пытался починить оборванный провод динамика, когда к нему подошел настоятель, вооруженный деревянной дубинкой. Настоятель по какой-то причине был убежден, что именно Маха повинен в том, что аудиосистема храма неисправна. Монах стал уверять его, что он не при чем и только пытался восстановить звук, но настоятель не поверил ему и избил мужчину дубинкой. Маха заслонился от удара левой рукой, но один из ударов был такой силы, что привел к перелому.

При этом настоятель не остановился на ударе, он стал угрожать монаху расправой, обещая, что спрячет тело в горах. Он наказал ему не сообщать никому о произошедшем, угрожая последствиями. Маха обратился за медицинской помощью в больницу, а затем вернулся в дом родителей, чтобы поправить здоровье и восстановить силы. Он также не побоялся подать заявление в полицию, обвинив настоятеля в побоях. Сейчас идет расследование инцидента.

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Ранее в Таиланде настоятеля буддийского монастыря заподозрили в создании магического культа, для которого он хранил трупы на территории храмов. Мужчина объяснил, что тела были переданы храму добровольно и нужны ему для особой техники медитации.

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