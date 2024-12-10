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17:58, 10 декабря 2024Россия

Названы потери ВСУ в Курской области с момента вторжения

Депутат ГД Иванов: с начала вторжения ВСУ потеряли под Курском 39 460 бойцов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

С момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе 39 460 бойцов. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Николай Иванов, его слова приводит РИА Новости.

Также Ивановым были названы потери ВСУ в технике — по его словам, под Курском российские войска уничтожили более 230 танков и 294 боевых машины пехоты. Парламентарий добавил, что украинские подразделения «платят высокую цену за свои действия» в регионе.

При этом Министерство обороны России приводит отличные от этих цифры — потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся более четырех месяцев. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области. Сегодня, 10 декабря, стало известно, что курская операция была расширена в Сумскую область Украины.

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