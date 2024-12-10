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01:31, 10 декабря 2024Мир

В России оценили заявления Израиля о Голанских высотах

Небензя: РФ не понимает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Россия не понимает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей, и оценивает заявления израильских властей как противоречивые. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Сначала премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху сказал одно, затем израильский посол направил письмо, заявив, что это временные решения из-за вакуума, который возник. Мы не понимаем, какую именно часть Голанских высот он считает неотъемлемой частью Израиля, при этом нарушая буферную зону», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на фоне нарастающего напряжения на Ближнем Востоке подобные заявления израильского руководства требуют тщательных разъяснений.

До этого Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. «Мы меняем облик Ближнего Востока. Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — добавил он.

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