Небензя предложил США помочь в поисках лидера ХТШ за 10 миллионов долларов

Небензя в шутку предложил США помочь найти лидера ХТШ за 10 миллионов долларов

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам Америки помочь в поисках лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, в обмен на денежное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС.

«Госдепартамент признает аль-Джулани [террористом] и обещает 10 миллионов долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», — пошутил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что смена власти в Сирии стала неожиданностью для всех, включая членов Совета Безопасности (СБ) ООН. По его словам, все были удивлены событиями в стране. Дипломат добавил, что российская сторона будет наблюдать за развитием ситуации.