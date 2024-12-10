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05:17, 10 декабря 2024Мир

Небензя предложил США помочь в поисках лидера ХТШ за 10 миллионов долларов

Небензя в шутку предложил США помочь найти лидера ХТШ за 10 миллионов долларов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам Америки помочь в поисках лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, в обмен на денежное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС.

«Госдепартамент признает аль-Джулани [террористом] и обещает 10 миллионов долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», — пошутил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что смена власти в Сирии стала неожиданностью для всех, включая членов Совета Безопасности (СБ) ООН. По его словам, все были удивлены событиями в стране. Дипломат добавил, что российская сторона будет наблюдать за развитием ситуации.

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