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10:23, 10 декабря 2024Забота о себе

Некоторых людей призвали полностью отказаться от алкоголя

Врач неотложной помощи Джордж: людям с депрессией надо отказаться от алкоголя
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач неотложной помощи Алекс Джордж призвал некоторых людей полностью отказаться от алкоголя. Его слова приводит издание Echo.

Специалист предупредил, что от спиртных напитков надо отказаться людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), поскольку алкоголь усиливает импульсивность, притупляя позитивные эмоции.

Также, по словам врача, воздержаться от употребления горячительных напитков должны люди с депрессией, потому что алкоголь сам по себе сильный депрессант. «Если вы выпиваете пару раз в неделю длительное время, эта вредная привычка сама по себе может спровоцировать рецидив депрессии», — объяснил Джордж.

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Наконец, врач указал, что алкоголь противопоказан людям, которые «застряли» в одном состоянии, не могут реализоваться и достичь поставленных целей. По его мнению, в этом случае именно крепкие напитки мешают человеку раскрыть свой потенциал.

Ранее нарколог Марина Калюжная развеяла распространенное заблуждение об алкоголе. Она предупредила, что алкогольные коктейли вредят печени не меньше других горячительных напитков.

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