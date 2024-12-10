Нобелевские лауреаты призвали не утверждать Кеннеди-младшего главой Минздрава США

Нобелевские лауреаты призвали не назначать Кеннеди-младшего главой Минздрава США

Лауреаты Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике призвали Сенат Конгресса США не назначать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо лауреатов.

Ученые объяснили свой призыв отсутствием у политика необходимого опыта. Авторы письма также заявили, что назначение Кеннеди-младшего «поставит под угрозу общественное здоровье и подорвет глобальное лидерство Америки в сфере наук о здоровье».

15 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. «Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения», — объяснил свои слова Трамп.