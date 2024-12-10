Одна деталь на фото Виктории Бони в трусах смутила подписчиков

Одна деталь на фото российской телеведущей и блогерши Виктории Бони в откровенном наряде смутила подписчиков. Пост появился в ее Telegram-канале.

45-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост в подвернутой до груди белой футболке и серых трусах-шортах с завышенной талией. Также она надела черный пиджак и остроносые бежевые туфли на каблуках, отметив, что примеряет новую одежду.

В свою очередь, подписчики обратили внимание на складку на нижнем белье инфлюэнсерши и высказались об увиденном в комментариях. «Что между ног? Я в испуге», «Провокационные трусы», «Очень странная фотография», «Это трусы-шорты не по размеру? Что-то скомкалось не в том месте», «Может, пирсинг сделала?» — заявили пользователи сети.

Ранее в декабре Виктория Боня похвасталась роскошными подарками на 45-летие.