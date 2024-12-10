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23:07, 10 декабря 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ предупредил об опасности передачи еще одной области под контроль России

Офицер ВСУ Бунятов: РФ может потребовать передать ей Днепропетровскую область
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

ВС России быстро продвигаются, вскоре они могут войти в Днепропетровскую область Украины, после чего могут потребовать передать регион под их контроль. О такой опасности предупредил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир 24-го штурмового батальона «Айдар» С. Бунятов, его цитирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Украинский военнослужащий подчеркнул, что Днепропетровская область более уязвима к быстрому наступлению ВС РФ, чем Донецкая, поскольку ей присущи открытые ландшафты и меньшая плотность застройки. Взятие под контроль еще одной области может стать существенным аргументом для Москвы, если между ней и Киевом начнутся мирные переговоры.

По словам Бунятова, передовым подразделениям ВС РФ осталось преодолеть менее десяти километров до Днепропетровской области. Тем временем украинские военнослужащие заявляют, что за Покровском в направлении Днепропетровска нет мощных укреплений ВСУ.

«За Покровском, в сторону Павлограда, линия обороны за три месяца не сдвинулась даже с места. Единственное что там сделали, это накопали в пяти лесополосах по 50 метров окопов с бойницами, сугубо для видимости», — заявил офицер, прикрепив доказательство в виде фото.

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