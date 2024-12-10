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08:30, 10 декабря 2024Забота о себе

Онколог перечислила главные факторы риска развития рака

Онколог Хамис Магомедова назвала курение одним из главных факторов риска рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Затяжные стрессы, пагубные привычки, отказ от спорта и некоторые другие привычки вредят здоровью, рассказала онколог Хамис Магомедова. Главные факторы риска развития рака доктор перечислила «Ленте.ру».

Одним из главных провокаторов развития злокачественных опухолей врач назвала курение. Она объяснила, что токсичные вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, негативно влияют не только на дыхательную систему, но и на другие органы. В 30 процентах случаев именно курение называют причиной формирования опухолей горла, полости рта и мочевыводящих путей. При этом 87 процентов людей, которые заболели раком легких, — курильщики.

Лишний вес, появляющийся из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания, также может стать причиной развития рака, особенно опухолей кишечника, молочных желез и женской половой системы, добавила онколог.

Весь фастфуд, постепенно разрушающий организм, изготовлен из переработанных продуктов, которые плохо влияют на микробиом кишечника. Это приводит к проблемам с иммунитетом, обменом веществ, к повреждению клеток и хроническим болезням, что является благодатной почвой для возникновения рака

Хамис Магомедоваонколог

Малоподвижный образ жизни — еще один фактор риска развития рака, предупредила врач. По ее словам, регулярные тренировки важны не только для фигуры, но и для укрепления здоровья в целом. Спорт помогает нормализовать обмен веществ, гормональный баланс и иммунную систему и улучшает настроение.

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Также эксперт отметила негативное воздействие на организм алкоголя и ультрафиолета. «Даже малая доза алкоголя увеличивает риск развития рака. При регулярном употреблении спиртных напитков вероятность появления опухолей в пищеводе, молочных железах, печени возрастает многократно. А бесконтрольный загар приводит к меланоме, базалиоме, плоскоклеточному раку. Безвредный загар — это миф», — предупредила врач.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов перечислил продукты, провоцирующие рак. По его словам, самую большую опасность для здоровья представляет алкоголь, а также острая или соленая рыба и красное мясо.

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