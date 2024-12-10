Опасная посадка пассажирского самолета во время шторма попала на видео

Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 совершил опасную посадку во время шторма в Великобритании. Момент снял на видео пользователь Джонатан Уинтон, он публикует ролик в своем YouTube.

Отмечается, что на камеру попало приземление лайнера в аэропорту Ньюкасла на северо-восточном побережье Англии. Не уточняется, откуда прибыло воздушное судно.

На кадрах видно, как пилоты пытаются справиться с сильным ветром во время шторма «Дарра», который обрушился на страну в минувшие выходные. Несмотря на непогоду, посадка прошла благополучно.

Ранее другой качающийся на ветру лайнер Ryanair попал на видео в Манчестере. Ему удалось приземлиться в день, когда в Великобритании объявили красный уровень погодной опасности.