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07:21, 10 декабря 2024Россия

Пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент ДТП на видео

Пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Амурской области пассажирский автобус совершил ДТП из-за отказавших тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в селе Чигири. Машина набрала ход на обледенелом спуске и врезалась в легковой автомобиль, сбила светофор и дерево. Один из пассажиров в этот момент снимал происходящее на камеру смартфона прямо из салона.

По предварительным данным, пострадал водитель. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП.

В ноябре рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек. Транспорт съехал в кювет и врезался в бетонный блок. Предварительно, к этому мог привести отказ тормозов в автобусе.

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