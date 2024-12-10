Пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент ДТП на видео

Пассажир автобуса с отказавшими тормозами снял момент аварии на видео

В Амурской области пассажирский автобус совершил ДТП из-за отказавших тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в селе Чигири. Машина набрала ход на обледенелом спуске и врезалась в легковой автомобиль, сбила светофор и дерево. Один из пассажиров в этот момент снимал происходящее на камеру смартфона прямо из салона.

По предварительным данным, пострадал водитель. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП.

В ноябре рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек. Транспорт съехал в кювет и врезался в бетонный блок. Предварительно, к этому мог привести отказ тормозов в автобусе.