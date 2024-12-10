Пассажир снял на видео обстановку в самолете при аварийной посадке

Самолет Quantas совершил аварийную посадку в Брисбене из-за проблемы с шасси

Самолет авиакомпании Quantas совершил аварийную посадку в Брисбене, Австралия, из-за неисправности. Пассажир рейса снял обстановку в салоне на видео, которым делится портал 4BC Brisbane.

Утром 10 декабря Embraer E190 вылетел в Аделаиду, но через 40 минут вернулся в аэропорт из-за сигнала о проблеме с тормозами шасси. В итоге приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

На кадрах из салона видно, что при посадке бортпроводники скомандовали людям наклониться и опустить головы. По словам одного из пассажиров, командир воздушного судна по громкой связи сказал им готовиться к жесткой посадке.

«Это было потрясающее чувство, когда шины не лопнули и мы благополучно приземлились. Весь самолет взорвался аплодисментами и криками одобрения. Экипаж Qantas был великолепен, а командир пожимал каждому руку, когда мы выходили из самолета», — вспомнил один из пассажиров.