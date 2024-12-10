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14:30, 10 декабря 2024Путешествия

Пассажир взял на рейс самолета один гаджет и пошел под суд в Индии

Пассажир взял на рейс самолета спутниковый телефон и пошел под суд в Индии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Anonymous8010 / Wikimedia

Турист из США взял на рейс самолета спутниковый телефон и пошел под суд в Индии. Подробности раскрыло издание Deccan Herald.

Запрещенный гаджет нашли у пассажира при стандартной проверке в аэропорту города Дехрадун перед вылетом в Дели 10 декабря. На американца завели дело и арестовали его, сейчас нарушителя допрашивает полиция.

Отмечается, что иностранец приехал в Индию по электронной туристической визе и остановился у друга в Ришикеше.

Индия жестко регулирует владение и использование спутниковых телефонов, чтобы снизить потенциальные угрозы национальной безопасности. Местные законы устанавливают суровые наказания за несанкционированное использование этих устройств.

Ранее в Австралии пассажир самолета пошел под суд за драку на борту. Он ударил попутчика в лицо из-за сумки, которая случайно упала на него с багажной полки.

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