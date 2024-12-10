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13:07, 10 декабря 2024Культура

Певица Нюша объяснила развод с мужем кармой за плохие поступки

Певица Нюша заявила, что не пожалела о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, не пожалела о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка назвала год кармическим и отметила, что все то, что с ней произошло, является следствием действий ее души, «которая сотворила немало плохого». «Карма обозначает причинно-следственную связь. Думаю, мы живем в мире, где она существуют. Она была когда-то, она будет дальше. Наверное, это был какой-то итог времени. Потому что я верю в то, что души перерождаются, и мы карму свою накапливаем», — сказала певица.

По словам Нюши, этот год оказался для нее «очень мощным, трансформационным». «У меня было много внутренних процессов, я много всего пережила, я очень поменялась», — сказала она, подчеркнув, что это является «новой почвой для будущих прекрасных цветочков».

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько Нюша просит за новогодние корпоративы.

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