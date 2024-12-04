Раскрыт гонорар Нюши за новогодние корпоративы

Продюсер Дворцов: Нюша просит от двух миллионов рублей за новогодние корпоративы

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, просит за новогодние корпоративы. Его цитируют «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что артистка очень востребована. «Сейчас у Нюши гонорары от двух миллионов рублей и выше за концерт. Где-то бывает скидка, но небольшая. Наши артисты редко ее делают», — сказал он, предположив, что исполнительница в этом году будет «на всех федеральных каналах».

Дворцов также подчеркнул, что после развода Нюша стала более востребована.

Ранее Нюша призналась, что после развода с супругом впала в депрессию. По словам артистки, преодолеть психологические проблемы после тяжелого разрыва помогли психотерапия и медитации.