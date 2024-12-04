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16:37, 4 декабря 2024Культура

Раскрыт гонорар Нюши за новогодние корпоративы

Продюсер Дворцов: Нюша просит от двух миллионов рублей за новогодние корпоративы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, просит за новогодние корпоративы. Его цитируют «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что артистка очень востребована. «Сейчас у Нюши гонорары от двух миллионов рублей и выше за концерт. Где-то бывает скидка, но небольшая. Наши артисты редко ее делают», — сказал он, предположив, что исполнительница в этом году будет «на всех федеральных каналах».

Дворцов также подчеркнул, что после развода Нюша стала более востребована.

Ранее Нюша призналась, что после развода с супругом впала в депрессию. По словам артистки, преодолеть психологические проблемы после тяжелого разрыва помогли психотерапия и медитации.

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