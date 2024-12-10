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18:00, 10 декабря 2024Путешествия

Пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Опытный пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета на самолете. Об этом он рассказал в TikTok, на что обратило внимание издание The New York Post.

Летчик заверил, что это не влияет на работу бортовых систем лайнера, но может помешать радиосвязи пилотов с диспетчерской службой. Если из 150 пассажиров хотя бы трое не отключили сесть на смартфоне, радиоволны гаджетов могут создать помехи гарнитуре, которую используют летчики.

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«Это определенно не приведет к концу света, но довольно раздражает, когда вы пытаетесь получить инструкции, а звуки из гарнитуры такие, будто вокруг летает оса», — заметил он.

Ранее другой пилот объяснил, почему в самолетах иллюминаторы овальной формы. Командир воздушного судна по имени Стив рассказал, что более 70 лет назад лайнеры оснащали квадратными окнами, однако из-за такого строения в уголках на стеклах образовывались трещины.

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