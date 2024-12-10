Пленный ВСУ: украинские солдаты вынуждены за свои деньги оборудовать блиндажи

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Сидорик рассказал о том, как украинские военнослужащие вынуждены обустраивать блиндажи за собственные деньги, передает ТАСС.

«Полиэтилен, мешки тоже покупаем. Все полностью самостоятельно покупаем. По всей территории в тылу разворовывается все», — рассказал пленный.

Он добавил, что в населенном пункте Великая Новоселка, где находилась его бригада, группировка оборудует укрытия в подвалах домов, а наименьшим из всех приходится довольствоваться тем, кто копает окопы на земле.

Ранее Сидорик заявил, что президентская бригада ВСУ начала отступление со своих позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, похожая ситуация складывается для украинской армии по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.