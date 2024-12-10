Посольство Германии высказалось о задержании планировавшего устроить диверсию мужчины

Посольство Германии пообещало связаться с задержанным, планировавшим диверсию

Посольство Германии в Москве пообещало связаться с задержанным в Нижнем Новгороде 21-летним мужчиной, имеющим российское и немецкое гражданство, по обвинению в подготовке диверсии на железной дороге. Об этом заявило диппредставительство, передает РИА Новости.

«Посольство Германии приняло к сведению сообщения о задержании мужчины и постарается, в соответствии с практикой в отношении всех граждан ФРГ, связаться с ним, чтобы оказать необходимую консульскую поддержку», — передает агентство.

10 декабря в Нижнем Новгороде ФСБ задержала гражданина России и Германии, готовившего диверсию. По данным силовиков, молодой человек 2003 года рождения по заданию украинских спецслужб собирался совершить теракт на железной дороге. Дома у задержанного нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство и средства связи, в которых была найдена переписка с кураторами с Украины, готовившими его к теракту.