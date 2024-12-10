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15:36, 10 декабря 2024Экономика

Появились подробности о состоянии пострадавшей от падения утеплителя девушки

Пострадавшая от падения утеплителя девушка в Приморье сломала обе ноги
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Брат девушки, которая пострадала из-за падения утеплителя с крыши многоэтажки, рассказал подробности о состоянии ее здоровья. По его словам, у сестры сломаны обе ноги, его слова приводит телеканал «360».

Мужчина уточнил, что у сестры два перелома ног, один — со смещением. «Позвоночник — сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», — добавил он. Местный портал VL.ru пишет, что пострадавшая прошла на огороженную сигнальной лентой территорию. Ее брат это опровергает: он настаивает, что она не заходила за ограждение, а проходила рядом.

ЧП произошло во Владивостоке. Рулон утеплителя поднимали на крышу во время капремонта, но он сорвался и упал на проходящую внизу школьницу. Девушку доставили в больницу.

Прокуратура проводит доследственную проверку.

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