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17:38, 10 декабря 2024Россия

Путин высказался о назначении Цивилевой новым замминистра обороны

Путин заявил, что не сразу согласился назначить Цивилеву замминистра обороны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о назначении Анны Цивилевой новым замминистра обороны. Он заявил, что не сразу согласился назначить ее на эту должность, передает ТАСС.

«Фонд «Защитников Отечества» должен заниматься защитниками Отечества, в первую очередь. Он для этого был создан. И я честно говоря, не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Анну Цивилеву [его] заместителем, потому что полагал, что ей следует сосредоточить свое внимание именно на работе фонда и оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», — отметил Путин.

Глава государства также уточнил, что на сегодняшний день работа фонда продолжается и стала «более целенаправленной». «В этом я должен с министром [обороны] согласиться, потому что удается совмещать возможности фонда и Минобороны», — добавил он.

17 августа Путин повысил жену министра энергетики России Сергея Цивилева до статс-секретаря — замминистра обороны. Новую должность она получила спустя ровно два месяца после назначения в Министерство обороны.

Позднее российский президент назвал недостаточным число женщин на руководящих должностях в России. При этом он также предостерег от ошибки отбирать специалистов по гендерному принципу и назначать женщин-руководителей, не опираясь на их опыт и квалификацию, «как это делается в некоторых странах».

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