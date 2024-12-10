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09:04, 10 декабря 2024Ценности

Ринг-герл случайно оголила ягодицы на камеру из-за разреза платья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @brittneypalmer

Английская модель, писательница и профессиональная ринг-герл Бриттни Палмер случайно оголила ягодицы на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость поделилась видео, в котором продемонстрировала свой конфуз с платьем. В прошлом году Палмер была приглашена на церемонию вручения наград Ring Girl of the Year. Для выхода в свет она выбрала синее облегающее платье с разрезом сзади.

Кадр: @brittneypalmer

После мероприятия звезда зашла в туалет и поняла, что наряд порвался. На размещенных кадрах видно, что задний разрез разошелся по швам и оголил ее ягодицы. «Хорошо, что это произошло не перед моей речью. Определенно, это был незабываемый вечер», — подписала она пост.

В ноябре сообщалось, что популярная британская телезвезда Джесс Райт посетила премию Beauty Awards 2024 в Лондоне и оконфузилась на публике.

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