Россиян предостерегли от фальшивых скидок в магазинах

Финэксперт Морозова: магазины могут обманывать покупателей ложными скидками

Покупая товар по скидке, россиянину следует обращать внимание на два очень важных обстоятельства. Об этом заявила финансовый эксперт Галина Морозова. Ее процитировала «Российская газета».

Во-первых, магазины порой предлагают потребителю товар якобы по скидке, хотя на самом деле цена остается обычной. Во-вторых, скидка может быть признаком испорченного продукта. Поэтому, приобретая его, следует обязательно проверить срок годности.

Другой популярный способ экономии — сервисы лояльности с кешбэком. Его преимущество — долговременный фиксированный процент за разовое действие. Это дает возможность экономить не только на текущих, но и на будущих покупках. Кроме того, некоторые программы предлагают доступ к эксклюзивным акциям и привилегиям, которыми не могут воспользоваться другие клиенты.

Однако лишь небольшая часть сервисов начисляет повышенный кешбэк на популярные траты, вроде продуктов питания и бытовой химии. Поэтому потребители не успевают накопить значительный кешбэк, чтобы почувствовать экономию.

Ранее финансовый консультант Ольга Матвеева призвала россиян, которые хотят экономить, формировать накопления постепенно. Иными словами, откладывать небольшие суммы, но делать это регулярно. В этом им могут помочь разные программы лояльности и кешбэк-сервисы. Еще один способ — это сезонные скидки. Кроме того, сезонные товары не стоит покупать в период пикового спроса. Например, летнюю обувь лучше приобретать зимой.

В свою очередь, экономист Петр Щербаченко рассказал, что есть разные стратегии экономить деньги. Одна, например, предполагает откладывание определенного процента с каждой зарплаты, а вторая — конкретной небольшой суммы ежедневно.