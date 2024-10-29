Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:24, 29 октября 2024Экономика

Названа главная ошибка желающих экономить россиян

Финансовый консультант Матвеева: копить надо понемногу, но регулярно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вариант, при котором человек, желающий сберегать, откладывает сразу большие суммы, трудно назвать мудрым. Об этом заявила финансовый консультант Ольга Матвеева. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, предпочтение следует отдать бытовой экономии — постепенному формированию накоплений. Иными словами, надо откладывать пусть и небольшие суммы, но регулярно. Реализовать такую стратегию можно, например, за счет программ лояльности и кешбэк-сервисов, когда часть потраченных россиянами денег, возвращается.

Еще один вариант, использование сезонных скидок. Матвеева призвала приобретать сезонные товары не тогда, когда на них наблюдается пиковый спрос. Например, на летнюю обувь можно потратиться зимой, а на зимнюю одежду — летом.

Ранее, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал россиян избавляться от наличной валюты и покупать золото.

В свою очередь, экономист Петр Щербаченко назвал три способа системно экономить деньги. Первый — откладывать по 5-10 процентов с каждой заработной платы. Второй — каждый вечер отправлять в сбережения «хвостики» от той суммы, что осталась на счету. Третий — откладывать 100 рублей каждый день из ежедневных расходов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      СК представил результат экспертиз по делу о гибели детей под Красноярском. Возможной причиной отравления стал инсектицид

      Россиянин заживо сжег незнакомца около подвала жилого дома

      Хоккеист описал выступления в НХЛ фразой «русские всегда друг другу помогают»

      Девушка вышла погулять с собакой и обнаружила жуткую картину

      Россияне стали реже брать один вид кредитов

      Появились подробности о напавшей на трехлетнего ребенка в российском цирке пантере

      Отец Ассанжа заявил о не приемлющих правду о себе США

      Дело возбудили после избиения российского полицейского толпой цыган

      Жительница рассказала о пропавшем после вторжения ВСУ в Курскую область муже

      Аналитик назвал возможные сроки начала переговоров по украинскому конфликту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше