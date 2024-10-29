Названа главная ошибка желающих экономить россиян

Финансовый консультант Матвеева: копить надо понемногу, но регулярно

Вариант, при котором человек, желающий сберегать, откладывает сразу большие суммы, трудно назвать мудрым. Об этом заявила финансовый консультант Ольга Матвеева. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, предпочтение следует отдать бытовой экономии — постепенному формированию накоплений. Иными словами, надо откладывать пусть и небольшие суммы, но регулярно. Реализовать такую стратегию можно, например, за счет программ лояльности и кешбэк-сервисов, когда часть потраченных россиянами денег, возвращается.

Еще один вариант, использование сезонных скидок. Матвеева призвала приобретать сезонные товары не тогда, когда на них наблюдается пиковый спрос. Например, на летнюю обувь можно потратиться зимой, а на зимнюю одежду — летом.

Ранее, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал россиян избавляться от наличной валюты и покупать золото.

В свою очередь, экономист Петр Щербаченко назвал три способа системно экономить деньги. Первый — откладывать по 5-10 процентов с каждой заработной платы. Второй — каждый вечер отправлять в сбережения «хвостики» от той суммы, что осталась на счету. Третий — откладывать 100 рублей каждый день из ежедневных расходов.