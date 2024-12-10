Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

«Улететь»: данных о массовых аннуляциях шенгенских виз у россиян в Германии нет

Российских путешественников предупредили о единичных случаях аннуляции шенгенских виз на границе Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».

По данным источника, через крупные немецкие хабы в Европу путешествует огромное количество туристов, в том числе россиян. При этом в подавляющем большинстве они имеют при себе визы, выданные другими странами ЕС, а не Германией, так как ее получение в России крайне сложное. Как сообщает Telegram-канал, несмотря на информацию в крупных пабликах о массовых аннуляциях шенегских виз у соотечественников в Германии, такой тенденции нет.

В публикации указано, что у туристов, которые едут в другие страны Европы транзитом, немецкие пограничники иногда могут проверить правильность использования шенгена. Если они не предоставят подтверждения своего маршрута, визу аннулируют. Однако такая практика не новая, она существует уже последние 15 лет.

«Важно отметить, что всегда все очень индивидуально: немцы могут впустить без единого вопроса, а могут подробно расспросить о целях и планах», — говорится в публикации.

Россиянам, у которых маршрут в страну выдачи визы лежит через немецкий аэропорт, посоветовали иметь его документальное подтверждение, а также не беспокоиться, так как случаев аннуляции виз очень мало.

Ранее сообщалось, что в январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз у россиян вырос на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го. По данным туристической компании Continent Express, это связано с сокращением числа выдаваемых многократных виз.

