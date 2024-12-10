Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 10 по 13 декабря

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 13 декабря на полуострове ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, гражданам необходимо исключить выход в горно-лесную местность и прогулки на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

Ранее российский бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что вложит 15 миллиардов рублей в строительство отелей в Крыму. Компания предпринимателя собирается построить гостиничный комплекс «Рахиль» (в честь матери миллиардера) на месте санатория «Жемчужина» в Ялте.