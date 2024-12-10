Россиян предупредили об угрожающих уголовным делом под видом следователей мошенниках

Следователи предупредили россиян о мошенниках, грозящих уголовным делом

Россиян предупредили о новом виде мошенничества, когда аферисты звонят от лица сотрудников следственного комитета России (СКР) и грозят возбуждением уголовного дела. Предупреждение во вторник, 10 декабря, в своем Telegram-канале опубликовал СКР.

По данным следствия, угрозы от аферистов получают жители многих регионов страны. Градане сообщают, что им присылают даже копии поддельных процессуальных документов, чтобы запугать человека и заставить поверить в происходящее. За прекращение якобы уголовного дела, мошенники требует перевести им деньги.

Одной из самых распространенных мошеннических схем остается попытка убедить жертву обмана в необходимости скорейшего перевода денег на безопасный счет. В СК отмечают, что представляющиеся высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов мошенники могут грубо общаться с абонентом, оказывать на него эмоциональное воздействие, пугать и заставлять нервничать.

Мошенники прикрываются данными сотрудников ведомства, которые выступают на телевидение. В СК напомнили, что российские силовики никогда не совершают никаких процессуальных действий дистанционно. Допрос и опрос граждан по телефону не предусмотрен российским законом.

9 декабря ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети колл-центров, работавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили.