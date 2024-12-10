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17:34, 10 декабря 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по выбору обивки для мягкой мебели

Эксперт Шаталин: при выборе обивки для мебели важно учитывать состав семьи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandr Finch / Shutterstock / Fotodom

При выборе обивки для мебели важно учитывать состав семьи, потребности и стиль жизни, рассказал Антон Шаталин, руководитель направления «мягкая мебель» интерьерной компании Mr.Doors. Советы, как избежать ошибок при выборе материала для мебели, он дал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, семьям с маленькими детьми и домашними животными лучше выбирать материалы, устойчивые к загрязнениям и легко очищаемые. «Сегодня на пике популярности в дизайне интерьеров ткань букле и фактурный шенилл. У них интересная текстура и много цветовых решений. Однако эти ткани могут быть подвержены повреждениям со стороны животных и требуют особого ухода», — объяснил Шаталин.

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Еще одним материалом, который не подходит владельцам домашних животных из-за своей структуры, эксперт назвал рогожку. Она состоит из плотных нитей, которые могут зацепляться за когти и причинить неудобство питомцам. Кроме того, по словам Шаталина, рогожка не всегда легко чистится, что также является проблемой при наличии домашних питомцев и маленьких детей.

Флок и микровелюр, напротив, являются отличным выбором благодаря своей прочности и простоте в уходе. Они обладают высокой износостойкостью и легко чистится, что делает их практичным и долговечным решением для мебели

Антон Шаталинруководитель направления «мягкая мебель» интерьерной компании Mr.Doors

В заключение Шаталин посоветовал выбирать для обивки только экологичные ткани, которые будут безопасны для всех членов семьи, особенно если среди них есть аллергики.

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