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14:33, 25 октября 2024Забота о себе

Врач указала на пользу регулярного проветривания квартиры в мороз

Терапевт Тарадеева: в непроветриваемом помещении увеличен риск передачи вирусов

Фото: Christin Klose / Globallookpress.com

Регулярно проветривать квартиру необходимо даже в мороз, рассказала врач-терапевт Татьяна Тарадеева. На вескую причину делать это она указала в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что свежий воздух необходим для энергии и жизнедеятельности всех клеток организма. По ее словам, в закрытом непроветриваемом пространстве уровень кислорода понижен, а уровень углекислого газа, наоборот, увеличен. Это может привести к ухудшению самочувствия, головным болям и снижению работоспособности, нарушению мозгового кровообращения и повышению артериального давления, предупредила Тарадеева. «Кроме того, в непроветриваемом помещении активнее размножаются бактерии, микроорганизмы и аллергены», — добавила она.

Этот фактор, продолжила терапевт, увеличивает риск передачи вирусов, появления аллергий и заболеваний органов дыхания. В холодное время года она рекомендовала проветривать квартиру каждые полтора-два часа, открывая окна в каждой комнате поочередно на пять-десять минут, чтобы быстро обновить воздух в помещении, либо открывая их, когда никого нет в квартире.

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Для проветривания Тарадеева посоветовала не пользоваться кондиционерами и увлажнителями воздуха, поскольку они не насыщают помещение кислородом. Также она отметила, что можно использовать специальную приточную установку — бризер, подающий воздух с улицы и очищающий его от аллергенов, пыли, выхлопных газов, позволяя не открывать окна.

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов назвал кухонные тряпки опасными для здоровья человека. По его словам, в столовых тряпках могут обитать такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия.

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      Александра Лисица
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