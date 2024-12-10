Россиянам назвали цену салата «Оливье» в 2024 году

АКОРТ: салат «Оливье» подорожал до 356 рублей

За год стоимость салата «Оливье» в России выросла на 2,35 процента. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Выводы ее экспертов процитировали «Аргументы и факты».

В 2024 году стоимость базового набора для приготовления этого блюда на четырех человек увеличилась до 356 рублей. В своих расчетах эксперты ориентировались на рецепт, содержащий картофель, соленые огурцы, яйца, вареную колбасу, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

Особенно сильно за год подскочила стоимость картофеля, репчатого лука и консервированного горошка. При этом снизились цены яиц и вареной колбасы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году приготовление салата «Оливье» обойдется россиянам на девять процентов дороже. Другое популярное блюдо, селедка под шубой, выросло в цене на 13 процентов.

При этом самый дешевый новогодний стол смогут накрыть в Мордовии и Удмуртии. На Чукотке он обойдется в 16 тысяч рублей, а на Камчатке и в Магадане — в 13,2 тысячи и 12,6 тысячи соответственно. В Москве речь идет о сумме в 10,5 тысячи рублей.