«Моя Планета»: россияне назвали мыс Бесов Нос самым загадочным местом в стране

Телеканал «Моя Планета» провел опрос, в ходе которого россияне назвали самое загадочное место в стране. Результаты исследования поступили в распоряжение «Газеты.Ru».

Выяснилось, что в топ-3 таких мест вошли мыс Бесов Нос в Республике Карелия (20,4 процента голосов), озеро Лабынкыр в Республике Саха (Якутия) и Чудское озеро в Псковской области (по 17,9 процента голосов соответственно).

Помимо этого, россияне также назвали плато Укок в Республика Алтай (15,9 процента), озеро Чебаркуль в Челябинской области (14,6), гору Бабырга в Алтайском крае (7,1) и Азасскую пещеру в Кемеровской области (5,9).

«Мы получили неожиданный и эксклюзивный рейтинг самых таинственных мест на карте России. Надеемся, что он станет реальным виш-листом для многих путешественников по нашей стране. Топ-3 интересен и по географии, и по характеру природы самих мест, и по тематике таинственных историй. В общем, эти тайны точно зовут! Будем продолжать эту традицию и ежегодно формировать новый "таинственный" рейтинг», — высказался главный редактор телеканала Роман Лобашов.

Ранее в декабре сообщалось, что туристы массово устремились в один город России.

