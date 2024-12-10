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16:15, 10 декабря 2024Моя страна

Туристы массово устремились в один город России

Анапа планирует принять более 60 тысяч туристов в новогодние праздники
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Туристы массово устремились в Анапу. Популярный российский курорт планирует принять десятки тысяч гостей на Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает «Интерфакс».

«В период праздников в Анапе планируют работать 120 объектов размещения и более 2,5 тысячи объектов потребсферы, — говорится в сообщении. — Ожидаемый турпоток превысит показатель прошлого года на 20 процентов и составит более 60 тысяч человек».

Ранее туристы массово устремились в Железноводск. Отдыхающие полностью забронировали санатории этого российского города на новогодние праздники.

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