Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 10 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин через свою сеть пиццерий распространял марихуану и попался ФСБ

МВД: в Калининграде владелец сети пиццерий продавал посетителям марихуану
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Калининградской области сотрудники МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность группы наркодилеров, распространявших запрещенные вещества через сеть пиццерий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и обнародовала оперативное видео.

Силовики задержали четверых человек, среди них владелец пиццерии и его сообщники.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые приходят в точку общепита, кладут на пол подозреваемых. Изымаются пакеты с наркотиком.

По данным МВД, бизнесмен закупал марихуану у знакомого из поселка Хрустальный, а затем сбывал ее среди посетителей своих кафе. Также крупные поставки шли деловому партнеру подозреваемого хозяина пиццерий и работнику заведения для последующего сбыта. В ходе обысков дома у задержанных и в кафе обнаружено свыше 4,5 килограмма марихуаны. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, наркодилеры арестованы.

6 декабря сообщалось, что в Москве полицейские задержали 23-летнюю модель Викторию Семенюк, известную по клипам рэпера Паши Техника и «двойника Моргенштерна», после обнаружения у нее 53 свертков с мефедроном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Комбат ВСУ обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском

      Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше