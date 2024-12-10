Россиянин через свою сеть пиццерий распространял марихуану и попался ФСБ

МВД: в Калининграде владелец сети пиццерий продавал посетителям марихуану

В Калининградской области сотрудники МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность группы наркодилеров, распространявших запрещенные вещества через сеть пиццерий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и обнародовала оперативное видео.

Силовики задержали четверых человек, среди них владелец пиццерии и его сообщники.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые приходят в точку общепита, кладут на пол подозреваемых. Изымаются пакеты с наркотиком.

По данным МВД, бизнесмен закупал марихуану у знакомого из поселка Хрустальный, а затем сбывал ее среди посетителей своих кафе. Также крупные поставки шли деловому партнеру подозреваемого хозяина пиццерий и работнику заведения для последующего сбыта. В ходе обысков дома у задержанных и в кафе обнаружено свыше 4,5 килограмма марихуаны. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, наркодилеры арестованы.

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