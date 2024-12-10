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05:30, 10 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала стиль итальянских пенсионерок фразой «чувство вкуса не отнять»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Andrey Bayda / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и описала стиль местных пенсионерок фразой «чувство вкуса не отнять». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, молодые итальянки зачастую выглядят не очень привлекательно и неопрятно, а вот пожилые женщины следят за собой, посещают салоны красоты, носят красивые вещи.

«Гуляя по Венеции и Флоренции, любовалась стилем пожилых итальянок. Чувство вкуса и стиля у них не отнять», — подчеркнула она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять.

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