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19:01, 10 декабря 2024Путешествия

Российская туристка поехала отдыхать на Мальдивы и была укушена акулой-нянькой

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российская туристка поехала отдыхать на Мальдивы с компанией друзей и была укушена акулой-нянькой во время подводного плавания. Видео о случившемся опубликовала в своем аккаунте @annypismennaya в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее подруга.

На записи видно окровавленную руку блогерши Анастасии Витоновой. Девушка сидит на борту катера и плачет, пока местные пытаются оказать ей помощь. В публикации сказано, что они сразу отправились в госпиталь. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.

Ранее акула-нянька укусила другую туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео. На записи, сделанной под водой, видно, как Лилиан Тальяри в купальнике плавает среди 50 хищных рыб.

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