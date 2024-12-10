Российская туристка поехала отдыхать на Мальдивы и была укушена акулой-нянькой

Российская туристка поехала отдыхать на Мальдивы с компанией друзей и была укушена акулой-нянькой во время подводного плавания. Видео о случившемся опубликовала в своем аккаунте @annypismennaya в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее подруга.

На записи видно окровавленную руку блогерши Анастасии Витоновой. Девушка сидит на борту катера и плачет, пока местные пытаются оказать ей помощь. В публикации сказано, что они сразу отправились в госпиталь. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.

Ранее акула-нянька укусила другую туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео. На записи, сделанной под водой, видно, как Лилиан Тальяри в купальнике плавает среди 50 хищных рыб.