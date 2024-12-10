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14:35, 10 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные поразили украинскую ДРГ около границы с Курской областью

Подпольщик Лебедев: поражена украинская ДРГ около границы с Курской областью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, возможно, поразили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Сумской области, которая граничит с российской Курской областью. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен по селу Макеевка, которое расположено недалеко от российско-украинской границы. Разведчики ВС РФ обнаружили скопление живой силы украинских войск в районе лесополосы, уточнил он. «Отбомбили туда из миномета. Предположительно, засекли группу ДРГ», — сказал подпольщик.

Ранее ВС России начали атаковать село Гуево на юге Курской области и заняли позиции близ деревни Александрия под Сумами. Как сообщалось, это стало продолжением боев у села Плехово, до этого занятого российскими военными. Отмечалось, что цель расширения операции — удар по логистике украинских подразделений.

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