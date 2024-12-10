Российские войска покинули базы на севере Сирии

WP: российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии

По данным местных СМИ, российские военные покинули свои базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии еще до падения режима Башара Асада. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что российские подразделения заняли бывшую американскую базу в Манбидже после ухода военных США в 2019 году. Она использовалась как перевалочный пункт для патрулирования местности.

База в городе Кобани, в свою очередь, использовалась для мониторинга соглашения о прекращении огня с Турцией, достигнутом в марте 2020 года.

Ранее обозреватели газеты WP заявили, что падение политического режима Башара Асада и установление новой власти повстанцев и исламских боевиков в Сирии ставит под серьезную угрозу российское военное присутствие в стране и на Ближнем Востоке в целом. «Потеря [баз в Тартусе и Хмеймиме] может оказать значительное влияние на российский флот, который пытается сохранить постоянное присутствие в восточном Средиземноморье», — резюмировали они.