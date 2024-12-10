Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 10 декабря 2024Россия

Российских солдат накормили в частях продуктами с антибиотиками

В Волгоградской и Ростовской областях солдат накормили антибиотиками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Волгоградской и Ростовской областях солдат накормили в военных частях продуктами с антибиотиками. Об этом сообщил портал 161.ru.

По сведениям российского издания, жалобы на некачественную еду начали поступать в ноябре-декабре. Представители Россельхознадзора установили, что поставщиком продуктов была компания «РБЕ "Филиал ЮГ"».

В пище для военных были найдены растительные жиры, консерванты, мясо птицы, которого не было в маркировке продукции. Кроме того, там оказались лекарственные препараты — антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.

Пятерых должностных лиц «РБЕ "Филиал-Юг"» оштрафовали, гендиректору объявили представление об устранении причин, из-за которых произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области срочник сбежал из воинской части.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Комбат ВСУ обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском

      Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше