Российских солдат накормили в частях продуктами с антибиотиками

В Волгоградской и Ростовской областях солдат накормили антибиотиками

В Волгоградской и Ростовской областях солдат накормили в военных частях продуктами с антибиотиками. Об этом сообщил портал 161.ru.

По сведениям российского издания, жалобы на некачественную еду начали поступать в ноябре-декабре. Представители Россельхознадзора установили, что поставщиком продуктов была компания «РБЕ "Филиал ЮГ"».

В пище для военных были найдены растительные жиры, консерванты, мясо птицы, которого не было в маркировке продукции. Кроме того, там оказались лекарственные препараты — антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.

Пятерых должностных лиц «РБЕ "Филиал-Юг"» оштрафовали, гендиректору объявили представление об устранении причин, из-за которых произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области срочник сбежал из воинской части.