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04:26, 10 декабря 2024Бывший СССР

Российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику и уничтожил его

РИА Новости: российский дрон ликвидировал пулеметчика ВСУ в Курахово в ДНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), мешавшего продвижению подразделений Вооруженных сил (ВС) России в центр Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин.

Он рассказал, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2» с предельной дальности точно попал в форточку, подавив пулеметный огонь.

Военный добавил, что дрон доставил на позицию два боезаряда КЗ-6.

До этого украинские бойцы сдались в плен в Первомайском в ДНР после того, как их атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Пленный Юрий Водян поведал, что вместе с другими военными был отправлен на штурм позиций РФ в населенном пункте.

Ранее в ДНР сообщили о массовой сдаче в плен солдат ВСУ. Это произошло после сброса на украинские позиции с дронов листовок. По словам сдавшихся в плен, «невыносимые условия на фронте привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».

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