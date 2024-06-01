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06:29, 1 июня 2024Бывший СССР

Украинские бойцы сдались в плен после нападения на них дрона ВСУ

Пленный Водян: в ДНР группа бойцов ВСУ сдалась после атаки украинского дрона

Фото: Stringer / Reuters

Украинские бойцы сдались в плен в Первомайском в Донецкой Народной республике (ДНР) после того, как их атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил пленный Юрий Водян.

Он заявил, что вместе с другими военными был отправлен на штурм позиций РФ в Первомайском. Когда они высадились, то были атакованы дроном. Солдаты были ранены, но им приказали «продолжать захватывать точку». Во время попытки штурма группа украинских бойцов укрылась на втором этаже полуразрушенного дома.

«И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться», — объяснил пленный.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в плен российским военнослужащим сдались 45 украинских бойцов. В ведомстве также заявили о первом с февраля обмене пленными с Украиной, который прошел по формуле 75 на 75.

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