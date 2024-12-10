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14:36, 10 декабря 2024Экономика

Си оценил шансы Китая остаться локомотивом мировой экономики

Си Цзиньпин: Китай останется двигателем мировой экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

В 2024 году Китай выполнит задачу по достижению пятипроцентного роста ВВП и останется локомотивом роста мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало издание Financial Times.

Этот прогноз он обосновал тем, что Пекин наращивает усилия по повышению уверенности инвесторов.

Издание, в свою очередь, обратило внимание на то, что эти заявления прозвучали на следующий день после того, как лидеры страны впервые за 14 лет смягчили денежно-кредитную политику в попытке решить проблему слабого потребления и дефляционного давления.

Тем временем доходность 10-летних государственных облигаций Китая снизилась до рекордно низкого уровня.

Также отмечается, что Пекин, по всей видимости, готовится к последствиям победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Теперь власти Китая опасаются более высоких тарифов. По словам Си, Китай надеется, что американская сторона пойдет навстречу КНР и будет «содействовать развитию китайско-американских отношений в стабильном, здоровом и устойчивом направлении».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал США нормализовать двусторонние отношения и не допустить торговой войны, в которой не будет победителей. Он убежден, что «тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики».

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