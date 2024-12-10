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15:17, 10 декабря 2024Мир

Стал известен глава временного правительства Сирии

Мухаммеда аль-Башира назначили главой временного правительства Сирии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Мухаммед аль-Башир

Мухаммед аль-Башир. Фото: Wikimedia

Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир. Об этом сообщает Reuters.

«Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству», — сообщил аль-Башир.

По словам аль-Башира, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии может завершиться переходный период. Он добавил, что намерен сформировать временное правительство страны.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.

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