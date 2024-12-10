Стало известно о сокращении числа совершенных в Москве преступлений в 2024 году

Число совершенных преступлений в Москве в 2024 году сократилось на 3,6 %

За 11 месяцев 2024 года в Москве совершено 118,8 тысячи преступлений — это на 3,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

В прокуратуре предоставили информацию по каждому округу Москвы. В ЮВАО — 14 тысяч 173 преступлений (минус 1,6 процента), в ВАО — 13 тысяч 186 (минус 7,5 процента), в ЦАО — 12 тысяч 963 (минус 12,1 процента), в СВАО — 12 тысяч 114 (минус 7,6 процента), в ЮАО — 11 тысяч 741 (минус 2,2 процента), в САО — 11 тысяч 719 (минус 8,1 процента), а в СЗАО — 9 тысяч 874 (минус 5,5 процента). Однако в четырех округах число преступлений возросло. Так, в ЗАО было совершено 12 тысяч 114 преступлений (плюс 5,7 процента), в ЮЗАО — 10 тысяч 690 (плюс 2,4 процента), в Новой Москве — 5 тысяч 165 (плюс 4,3 процента), а в Зеленограде — 3 тысячи 521 (плюс 17,7 процента).

Отмечается, что на 21,7 процента уменьшилось число зарегистрированных грабеж, на 28,4 процента — число разбойных нападений и на 16,4 процента меньше стало краж. Однако, как стало известно, на 3,9 процента увеличилось число совершенных мошенничеств.

Кроме того, все реже случаются преступления в общественных местах (минус 25,2 процента).

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александра Бортников сообщил, что с начала 2024 года было предотвращено 190 терактов по всей России. Шесть из них готовились в учебных заведениях и местах массового скопления людей.