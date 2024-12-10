В НАК раскрыли число связанных с незаконным оборотом оружия преступлений

НАК: в России пресекли 2,7 тыс. связанных с незаконным оборотом оружия нарушений

За 2024 год правоохранители пресекли примерно 2,7 тысячи связанных с незаконным оборотом оружия преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) и директора ФСБ России Александра Бортникова.

По его словам, силовики изъяли более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и пять с половиной тысяч взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года было предотвращено 190 терактов по всей России. Шесть из них готовились в учебных заведениях и местах массового скопления людей.