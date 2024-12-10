Студент-криминалист убил женщину из профессионального интереса

Daily Mail: студент-криминалист убил женщину ради опыта

В Лондоне 20-летний студент-криминалист Насем Саади убил 34-летнюю Эми Грэй и ранил 38-летнюю Линн Майлз ради личного опыта и из интереса, что ощущают убийцы в момент совершения преступления. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации прокуратуры, студент проявлял повышенный интерес к криминалистике и засыпал преподавателей вопросами о работе полиции и способах скрыть тело. Один из педагогов в какой-то момент спросил у Саади: «Вы ведь не планируете убийство, не так ли?»

Кроме того, студент искал в интернете информацию о ножах, самых оживленных пляжах и других моментах, связанных с убийствами. 21 мая 2024 года он приехал в Борнмут и снял номер в отеле. Позднее на одном из городских пляжей он напал с ножом на Грэй и Майлз. Первая скончалась на месте от полученных травм, еще одна жертва была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В ходе допроса студент не признал вину. По версии следствия, Саади хотел на личном опыте узнать, каково это — лишить жизни.

Ранее в Новосибирске суд признал виновным 23-летнего студента Дениса Губарева, который на глазах у своей бывшей девушки Софьи убил ее нового молодого человека. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.