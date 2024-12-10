Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:56, 10 декабря 2024Экономика

Суд Москвы арестовал имущество владельца крупного интернет-магазина электроники

Суд Москвы арестовал активы владельца интернет-магазина электроники «Плеер.ру»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество владельца крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру» Алексея Конышева после обращения в инстанцию Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение, опубликованное в картотеке арбитражных дел.

Помимо ареста имущества основателя и бенефициара интернет-магазина, арбитражный суд ввел обеспечительные меры в отношении основного юридического лица «Плеер.ру» — компании «Восход». Под арест попали денежные средства Конышева в размере 9,7 миллиарда рублей, хранящиеся на всех расчетных счетах владельца площадки, включая счета основного юрлица. Суд также постановил ввести запрет на любые действия с товарным знаком PLEER, автомобилем BMW X7 за 9,5 миллиона рублей и 17,7 гектара земель сельскохозяйственного назначения во Владимирской области общей стоимостью 750 тысяч.

Соответствующие меры были приняты в рамках иска ФНС к «Восходу», Конышеву и компании «Электрон», которая ранее являлась юрлицом «Плеер.ру». Сумма претензий ведомства к ним составила в общей сложности 9,8 миллиарда рублей. Поводом для подачи судебного заявления стали результаты выездной проверки ФНС, по итогам которой ведомство выявило недоимку по налогам. Федеральная налоговая служба требовала в судебном порядке взыскать причитающиеся ей денежные средства.

В конце сентября портал Shopper’s сообщил о закрытии одного из старейших в России интернет-магазинов электроники. Контактные телефоны «Плеер.ру» к тому времени были недоступны, а 24-го числа двери единственной офлайн-точки компании в Москве оказались закрыты. При этом менеджеры точки рассказали одному из покупателей, что «уволились одним днем».

В начале октября основатель интернет-сети Алексей Конышев объявил о решении сделать «Плеер.ру» маркетплейсом электроники. Как уточнял он, онлайн-магазин переформатируется и заработает в новом качестве в ноябре 2024 года. В качестве основной причины закрытия офлайн-точки Конышев назвал отсутствие закупочных средств на товары. При этом газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждала, что основанием для прекращения деятельности в прежнем качестве могли послужить претензии конкурентов площадки по поводу обналичивания денежных средств. Магазин реализовывал электронику и бытовую технику дешевле, чем другие игроки, но делал это исключительно за наличные.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      Учредитель хостела в Москве получил пять лет за пожар с восемью сгоревшими жильцами

      Эндокринолог объяснила губительное влияние недосыпа на здоровье

      Жасмин раскрыла свое отношение к интимным фото

      Упавшее дерево раздавило туристов в лесу обезьян на Бали

      Александр Емельяненко устроился на работу

      Стилист Рогов назвал необходимую вещь на зиму

      Росгвардия задержала угрожавшего ножом в парикмахерской москвича

      Глава ХТШ призвал не бояться новых властей Сирии

      Белый дом прокомментировал пересмотр политики в отношении «Хайат Тахрир аш-Шам»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше