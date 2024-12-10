Суд Москвы арестовал активы владельца интернет-магазина электроники «Плеер.ру»

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество владельца крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру» Алексея Конышева после обращения в инстанцию Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение, опубликованное в картотеке арбитражных дел.

Помимо ареста имущества основателя и бенефициара интернет-магазина, арбитражный суд ввел обеспечительные меры в отношении основного юридического лица «Плеер.ру» — компании «Восход». Под арест попали денежные средства Конышева в размере 9,7 миллиарда рублей, хранящиеся на всех расчетных счетах владельца площадки, включая счета основного юрлица. Суд также постановил ввести запрет на любые действия с товарным знаком PLEER, автомобилем BMW X7 за 9,5 миллиона рублей и 17,7 гектара земель сельскохозяйственного назначения во Владимирской области общей стоимостью 750 тысяч.

Соответствующие меры были приняты в рамках иска ФНС к «Восходу», Конышеву и компании «Электрон», которая ранее являлась юрлицом «Плеер.ру». Сумма претензий ведомства к ним составила в общей сложности 9,8 миллиарда рублей. Поводом для подачи судебного заявления стали результаты выездной проверки ФНС, по итогам которой ведомство выявило недоимку по налогам. Федеральная налоговая служба требовала в судебном порядке взыскать причитающиеся ей денежные средства.

В конце сентября портал Shopper’s сообщил о закрытии одного из старейших в России интернет-магазинов электроники. Контактные телефоны «Плеер.ру» к тому времени были недоступны, а 24-го числа двери единственной офлайн-точки компании в Москве оказались закрыты. При этом менеджеры точки рассказали одному из покупателей, что «уволились одним днем».

В начале октября основатель интернет-сети Алексей Конышев объявил о решении сделать «Плеер.ру» маркетплейсом электроники. Как уточнял он, онлайн-магазин переформатируется и заработает в новом качестве в ноябре 2024 года. В качестве основной причины закрытия офлайн-точки Конышев назвал отсутствие закупочных средств на товары. При этом газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждала, что основанием для прекращения деятельности в прежнем качестве могли послужить претензии конкурентов площадки по поводу обналичивания денежных средств. Магазин реализовывал электронику и бытовую технику дешевле, чем другие игроки, но делал это исключительно за наличные.