Крупный магазин электроники решил стать маркетплейсом

«Плеер.ру»: в ноябре магазин начнет работать в качестве маркетплейса

В ноябре 2024 года «Плеер.ру» прежде бывший онлайн-магазином электроники, переформатируется и начнет работать в качестве маркетплейса. Об этом заявил основатель этой торговой организации Алексей Конышев. Его цитирует издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что магазин прекратил работать еще 24 сентября. По словам Конышева, одной из причин случившегося стало отсутствие закупочных средств на товары.

Издание отмечает, что, по данным некоторых источников, прекращение прямых продаж «Плеер.ру» может объясняться претензиями в обналичивании денежных средств. Магазин реализовывал электронику и бытовую технику дешевле, чем его конкуренты, но делал это исключительно за наличные. Выручку же организация будто бы извлекала за счет перепродажи наличных денег третьим лицам.

Информация о том, что «Плеер.ру» перестал работать, появилась 26 сентября. А за два дня до этого двери единственной офлайн-точки компании в столице России закрылись.

В 2019 году этот магазин уже останавливал работу на 30 дней. По некоторым сведениям, причиной случившегося стали обвинения в подделке чеков. Налоговики заподозрили компанию в систематическом нарушении законодательства об обязательном использовании онлайн-касс.