Судьбу транзита российского газа через Болгарию раскрыли

ТАСС: разговор о приостановке транзита российского газа через Болгарию не идет

Приостановка транзита российского газа через Болгарию стала бы крайней мерой, разговор об этом в данный момент не идет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в болгарской компании «Булгаргаз».

«Ситуация неприятная, но ничего критического не происходит. Время решить проблему платежа, о которой говорил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов, еще есть, ведь платеж должен поступить до 20 декабря», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года «Газпром» сохранил объемы поставок газа в Европу после прекращения отгрузок в Австрию.

До того российская компания заявила о прекращении поставок газа с 16 ноября, так как OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» 230 миллионов евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину.