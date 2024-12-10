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05:02, 11 декабря 2024Экономика

Во Франции сообщили об угрозе торговой войны ЕС с Китаем

Во Европарламенте сообщили об угрозе торговой войны ЕС с Китаем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Группа членов Европарламента (ЕП) от Франции сообщили об угрозу торговой войны Евросоюза (ЕС) с Китаем в связи с возможными ответными мерами Пекина на введение Брюсселем тарифом на электромобили из КНР. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК). Текст их письма изучила «Лента.ру».

«29 октября 2024 года Еврокомиссия приняла постановление, предусматривающее повышение тарифов до 35 процентов на электромобили, импортируемые из Китая. Целью этой меры является восстановление нормальной конкуренции с китайскими производителями, которые получают огромные субсидии от Пекина, и, таким образом, защита автомобильной промышленности ЕС от недобросовестной практики, выявленной в ходе расследования Еврокомиссии», — пишут авторы обращения.

Это заявление вызвало неодобрение со стороны китайского правительства, которое в ответ объявило о возможных тарифах на сельскохозяйственную продукцию ЕС, включая коньяк. Коньячный сектор экспортирует 97 процентов своей продукции, из которых 31 процент поступает на китайский рынок. Это означает, что отрасль рискует стать жертвой торговой войны между ЕС и Китаем

группа членов Европарламента от Франции

В связи с этим они призывают Еврокомиссию принять во внимание последствия ответных мер Китая в отношении коньяка и бренди из ЕС и спрашивают ее о том, как она намерена реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Какие механизмы поддержки будут созданы для оказания помощи секторам, затронутым этими мерами? Будут ли использованы дипломатические каналы для смягчения последствий этих ответных мер?» — спросили парламентарии.

10 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями ряда международных экономических организаций призвал США нормализовать двусторонние отношения и избегать торговой войны, поскольку «победителей в ней не будет».

По словам главы государства, «тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики», на фоне чего Пекин готов поддерживать диалог и «держать разногласия под контролем».

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